Oberstenfeld Die frohe christliche Botschaft schwingt mit

Ganz in weiß gekleidet bringen die gut 20 Sänger des Gastchores die Kirche schon optisch zum Leuchten. Mit „Freedom ist coming“ eröffnen sie das Konzert in Gospeltradition mit flottem Rhythmus. Am Klavier begleitet durch ihren Chorleiter Stephan Pridik, bleibt die älteste und erste Gospelformation Bonns einem fröhlich poppigen Stil über sieben Vorträge treu. Auch in bekannten Melodien, etwa „Something just like this“ von Coldplay oder Adel Tawils „Ist da jemand“, immer schwingt die frohe christliche Botschaft mit. Unterhaltsam und gekonnt aufgepeppt mit Soli von Sängerinnen und Sängern. Dazu wirken auch afrikanisch anmutenden Betonungen durch beste Resonanz des großen Saales besonders stimmungsvoll. Mal in Spanisch, Englisch oder Deutsch gesungen.