Oberstenfeld Die Burg soll an eine Stiftung gehen

Kommt es zur Stiftung Burg Lichtenberg Oberstenfeld, würde sie mit einem Kapital von 2,6 Millionen Euro starten. Den größten Teil von zwei Millionen Euro würde die Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg beisteuern, teilt Markus Kleemann mit. Die restlichen 600 000 Euro teilen sich der Landkreis Ludwigsburg und die Gemeinde Oberstenfeld. „Die Stiftung wird damit in der Lage sein, die Burg von Baron von Weiler zu erwerben sowie erste Investitionen zu tätigen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Bisher wird die von den Weilers bewohnte Burg nur für Privatfeste wirtschaftlich genutzt. Im Rittersaal gibt es, etwa für Hochzeiten, 150 Sitzplätze und in der Galerie 60 weitere. Im geschützten Burginnenhof können 150 Personen bewirtet werden. Ein Fachbüro hatte den Bau eines Drei-Sterne-Hotels unterhalb der Burg mit 44 Zimmern untersucht, doch wäre dies zu teuer und wäre nur schwer als Erweiterungsbau an der Burganlage zu realisieren, heißt es sinngemäß in der Sitzungsvorlage.

Einfacher wäre es wohl, ein Ausflugsklokal für den Sommer mit Bewirtung im Burginnenhof zu realisieren. Wirtschaftlich tragbar wäre auch ein reiner Gastronomiebetrieb mit Tagungs- und Seminargeschäft, hat das Fachbüro herausgefunden.

Wichtig bleibt der finanzielle Rahmen. So muss das Stiftungsvermögen erhalten bleiben. Der Vorstand soll aus zwei Mitgliedern bestehen, die vom Landkreis und von der Gemeinde benannt werden. Im Stiftungsrat sollen der Landrat, der Bürgermeister und ein Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ludwigsburg vertreten sein. Verdiente Spender können zudem aufgenommen werden.

Was passiert, wenn die Stiftungsmitteln aus Spenden nicht ausreichen, um laufende Kosten zu decken, ist Sache der Stifter. Sie müssten sich laut Oberstenfelder Sitzungsvorlage verständigen, wie die Burg in einem solchen Fall in ihrer Substanz oder wirtschaftlich erhalten werden kann. Das Landratsamt Ludwigsburg geht davon aus, „dass sich die Stiftung über den Pachterlös und eine gelegentliche Zustiftung aus der Stiftung Kunst und Kultur der Kreissparkasse trägt“. Es bestehe deshalb auch keine Nachschusspflicht für die Stifter.