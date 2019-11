Oberstenfeld Die Botschaft der Eremiten weitertragen

Doch einfach war der Weg zu den Eremiten nicht zu beschreiten: das Paar, das einmal jährlich ein Schweigeseminar im Kloster besucht, brauchte Zeit und langen Atem. „Die Eremiten wollen geschützt bleiben. Sie sind nicht ohne Weiteres auffindbar“, weiß Bernd Umbreit, der von einem Buch über den Einsiedler Vater Gabriel, das er in der Klosterbibliothek in Beuron entdeckt hatte, komplett ergriffen war. Mit dem niederländischen Pater Hugo jedoch ging die persönliche Forschungsreise für die Filmemacher los, obwohl der Geistliche ihnen eine klare Absage erteilt hatte, was die Filmabsichten betraf. „Er wolle in keinem Fernsehfilm mitmachen“, ließ er per Telefon wissen. Einer persönlichen Begegnung hat er dann aber doch zugestimmt. Im Schneeballverfahren wurde den Umbreits der Kontakt zu weiteren Eremiten vermittelt. Die in den Schweizer Bergen lebende Schwester Baptista schließlich hat mit einer einzigen Aussage erreicht, dass eine Basis des Vertrauens für das Oberstenfelder Paar geschaffen wurde: Auch bei Pater Hugo. „Wenn jemand unsere Berufung und Botschaft zu den Menschen tragen will, dann sind sie die Richtigen“, verkündete die Klausnerin.