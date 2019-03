Nach der großen Polonaise zu Beginn, die von Tina Alberts Schwester Ilona Höschele und ihren Jungs angeführt wird, startet gleich der erste Programmpunkt: Die Pferdedressur. Edle Hengste und stolze Rösser galoppieren durch die Halle und müssen sich in der abgewandelten Variante der „Reise nach Jerusalem“ einen Platz in den immer zu wenigen Stallboxen suchen. Dann haben die Seiltänzer ihren Auftritt. Mit Hilfe eines langen Stabes oder eines Sandsäckchens balancieren die Nachwuchs-Artisten über das am Boden ausgelegte Seil. Lustig wird es bei der Clowns-Pantomime: Einige Kinder stellen Dinge aus der Zirkuswelt dar, andere müssen erraten, was gemeint ist. Statt des Salto mortale zeigen die Artisten ein überaus rasantes Bobby-Car- - Rennen. Wer schafft es am besten, durch den Slalom-Parcours zu manövrieren?