So gelte die Burg als die am besten erhaltene Stauferfestung nördlich der Alpen. Sie sei seit 536 Jahren in Familienbesitz. Für ihn selbst gehe ein Traum in Erfüllung und er werde alles dafür tun, dass die Burg auch in Zukunft gut erhalten bleibe, sagt der 67-jährige Wichmann, der bis 2005 zwölf Jahre lang im Vorstand der Wüstenrot Bausparkasse vertreten war, in Heilbronn eine Anwaltskanzlei betreibt und seit etwa 30 Jahren in Beilstein wohnt. Den Baron habe er auf der Burg kennen gelernt, man sei freundschaftlich verbunden. Er sei sicher, dass die relativ ruhige Lösung für den Burgherrn in seiner jetzigen Lebenssituation maßgeschneidert sei. Über die Details des Vertrages habe man Vertraulichkeit vereinbart. Der Eventbetrieb soll laut Wichmann wieder anlaufen, nachdem während der „ernsthaft geführten“ Verhandlungen mit der Stiftungsgesellschaft keine Termine mehr angenommen worden seien. Auch die Führungen am ersten Sonntag im Monat werden stattfinden.„Es wird ein Mehr an Öffentlichkeit geben.“ Dies werde man aber behutsam entwickeln.