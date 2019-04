Oberstenfeld Der Burgherr will doch keine Stiftung

Die Oberstenfelder Bürgervertreter fielen aus allen Wolken und reagierten aufgebracht. „Wir sollten ihm eine Rechnung stellen über die Aufwendungen, die wir gehabt haben“, sagte Gert Friedrich von der CDU. Sein Fraktionsvorsitzender Wolfgang Streufert will die Wiese mit Schafstall, welche die Gemeinde als Wert von 125 000 Euro in die Stiftung einbringen wollte, nicht mehr hergeben. Bedauern auch seitens der SPD. „Soll er machen, was er will. Wer ihn kennt, weiß, dass er sich so verhält“, zeigte sich der Fraktionschef Günter Perlinger enttäuscht. Dass nun auf einmal alles, was bewegt wurde, umsonst sein soll, verärgerte auch Michael Meder von den Freien Wählern. Geplant war, die Stiftung zunächst mit einem Vermögen von 475 000 Euro auszustatten. Der Landkreis sollte davon 300 000 Euro, die Gemeinde 175 000 Euro zur Verfügung stellen. Darüber hinaus hätte die Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg zwei Millionen Euro eingezahlt.