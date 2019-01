Oberstenfeld Das beste Jahr im bisherigen Bandleben

Und womit meldet sich eine Band besser zurück als mit neuer Musik? Das dachten sich auch Daniel Oesterle, Marius Schopf, Siggi Schnarbus und Max Hertfelder und wurden kreativ. Inspiriert von den Reisen nach England, Frankreich, Kolumbien und Hawaii entstanden so die neuen Titel für die EP „Pacific Breakfast“. Wie es der Name bereits vermuten lässt, zieht sich dabei das Thema „Ozean“ wie ein roter Faden durch die neuen Superwiser-Texte, so Oesterle: „Es geht um eine gewisse Leichtigkeit, aber auch um das Meer als Sinnbild für Weite und Ungewissheit.“