Oberstenfeld Brücke treibt Bauamt zur Verzweiflung

Am Anfang habe man noch ein gewisses Verständnis für die Lieferschwierigkeiten gehabt, sagt Hans-Dieter Helber. Schließlich sei bekannt, dass die Auftragsbücher der Fachbetriebe dick gefüllt seien. „Letztlich dauert mir das aber zu lange.“ Erst vor wenigen Tagen habe er deshalb mit dem Verbandsbauamt Großbottwar besprochen, beim Schlossereibetrieb nochmal genauer nachzuhaken. „Wir müssen wissen, wer etwas nicht richtig gemacht hat und für die Verzögerungen verantwortlich ist.“ War es der Schlosser selbst, der möglicherweise Pläne nicht richtig erstellt hat? Oder hat der Hersteller den Auftrag zurückgestellt, weil in vielen Teilen Deutschlands derzeit Brücken erneuert und Lager gebraucht werden? Normalerweise sollte eine solche Information durch einen Anruf beim Schlosser geklärt werden können, doch das scheint in diesem Fall gar nicht so einfach zu sein. „Ich versuche seit zwei Wochen täglich das Unternehmen zu erreichen: vergeblich“, sagt Hans-Dieter Helber, der darüber ziemlich verärgert ist. Derzeit liege die Brücke auf vier Holzklötzen auf. Der Einbau der Lager selbst könne relativ schnell über die Bühne gehen, doch müssten die statischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein. „Ich habe jetzt alle Beteiligten angeschrieben und hoffe auf eine baldige Rückmeldung.“ Dafür dass die Brücke überhaupt in der Ausführlichkeit saniert werden konnte, bedurfte es zwei Gemeinderatsentscheidungen (wir berichteten). Im Mai 2018 hatte eine Mehrheit aus Freien Wählern und CDU-Räten mit 10:8 für eine Sparvariante gestimmt, die nur 65 000 Euro gekostet hätte. Doch als die marode Holzbrücke frei lag, stellten sich größere Schäden heraus. die vorher nicht erkennbar gewesen waren. Die Sanierung kostet die Gemeinde nach dem zweiten Beschluss im Juni 120 000 Euro.