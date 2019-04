Oberstenfeld Berg- und Talbus fährt wieder

Der Berg- und Talbus fährt ab 1. Mai wieder sonn- und feiertags im Zwei-Stundentakt von Backnang über Großaspach und den Sonnenhof durch Oberstenfeld, hält am Mineralfreibad, in Gronau und in Prevorst, wo nach kurzem Aufenthalt die Runde in umgekehrter Richtung zurück bis nach Backnang gestartet wird. Oder man radelt bis nach Nassach und steigt dort in den Räuberbus, der in den Schwäbischen Wald fährt. Für Radfahrer bietet der Berg- und Talbus einen besonderen Service: Das Fahrrad kann im Fahrradanhänger kostenlos untergebracht werden. So muss man den Berg nach Prevorst nicht selbst hoch fahren, sondern kann sich ab Oberstenfeld in zehn Minuten mit dem Bus chauffieren lassen. Dabei können Fahrräder allerdings nur am Lichtenberg, dem Mineralfreibad und in Gronau eingeladen werden.