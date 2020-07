Oberstenfeld/Beilstein Mineralfreibad bleibt im Winterschlaf

Dies war aber in Beilstein überhaupt nicht der Fall. Dass die Tendenz gegen eine Parknutzung läuft, kristallisierte sich in der Diskussion schnell heraus. „Wir werden zurecht ‚Schilda vom Bottwartal’ genannt“, stellte Peter Gruner (Initiative) fest. In den Augen mehrerer Räte mutete der Antrag zur Parköffnung nun wie ein Ausdruck des „schlechten Gewissens“ an, so Dietmar Rupp (FWV). Argumente, die für das Gremium gegen eine Nutzung als Park sprachen, waren neben den Finanzen auch generelle Fragen zur Konzeption, „die hinten und vorne nicht passt“, wie Bernd Kircher (SPD) betonte. So sei etwa Personal im Schichtbetrieb nötig, wenn eine Zeit von 8 bis 21 Uhr abgedeckt werden soll. Vermisst wurde ein Sicherheitsdienst, der die Einhaltung der Corona-Verordnung im Blick hat, so Ursula Fein (FDP): „Mit dem Ticketsystem im Freibad wäre wenigstens die Maximalanzahl geregelt gewesen.“ Es dürfe nicht riskiert werden, einen Hotspot für Corona zu schaffen, mahnte Gruner. Brigitte Kobiela (Bürgerliste) sah schon grundsätzlich keine Notwendigkeit für einen Park: „Wir leben inmitten wunderschöner Landschaft.“