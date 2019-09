Oberstenfeld/Beilstein Jeder Hund kann gefährlich werden

Oberstenfeld/Beilstein - Nach der Bissattacke, bei der ein Kleinkind schwer verletzt worden ist (wir berichteten), haben Beilstein und Oberstenfeld eine Informationsveranstaltung zu „Hundehaltung und gefährliche Hunde“ angeboten. Rund 80 Zuhörer waren am Mittwoch in den Oberstenfelder Stiftskeller gekommen. „Die zahlreiche Teilnahme ist ein Zeichen dafür, dass ein Bedürfnis nach Austausch und Information bestehen“, so der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl.