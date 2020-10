Oberstenfeld/Beilstein Das Freibad-Fiasko wird aufgearbeitet

Insbesondere auf Beilsteiner Seite scheint das Interesse groß, das Stimmrecht eines einzelnen Bürgervertreters nicht einfach aufzugeben – zumal bei einer Abstimmung en bloc die Oberstenfelder Seite wegen ihres höheren Bevölkerungsanteils immer die Mehrheit hätte. Ein Wechsel aus dem bisherigen Geschäftsmodell eines Zweckverbands scheint deshalb keineswegs mehr abwegig. „Die Zweckverbandsversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, das Stimmverhalten in verschiedenen Rechtsformen wie etwa einer GmbH zu prüfen“, berichtet der Beilsteiner SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Kircher. Offenbar seien viele Beschlüsse des Freibad-Zweckverbands in den vergangenen Jahren formal ungültig gewesen, weil Räte beider Kommunen uneinheitlich abgestimmt hatten. „Das Hundeschwimmen im Jahr 2018 wäre bestimmt nicht zustande gekommen“, ist sich Bernd Kircher sicher.