Oberstenfeld/Beilstein Bürger plädieren für Freibad-Öffnung

Die Aktionsgruppe appelliert an den Zweckverband, die Entscheidung zu revidieren. Es dürfe nicht das Geld im Vordergrund stehen, sondern das Allgemeinwohl. „Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 4. Juni ist der Betrieb von Schwimmbädern ab 6. Juni erlaubt. Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Viele Freibäder in Baden-Württemberg haben inzwischen geöffnet, doch das Mineralfreibad Oberes Bottwartal darf in dieser Saison nicht genutzt werden. Der Hauptgrund ist nicht das Ansteckungsrisiko, sondern finanzielle Bedenken“, heißt es seitens der Aktionsgruppe.Doch für Dagmar Gemmrich und ihre Mitstreiter gibt es viele zwingende Gründe für eine baldige Öffnung, die sie in einem Schreiben zusammengefasst haben: Neben dem Argument als Urlaubs-Ersatz, sei nämlich auch der Schwimmunterricht für die Kinder absolut notwendig. „Noch mehr Nichtschwimmer – das ist verantwortungslos.“ Zudem sei Schwimmen für alle ein Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. „Kein Schwimmtraining für Mitglieder der Sportvereine für eine Saison hat verheerende Auswirkungen.“ Und auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ist ein Treffen mit Freunden notwendig. „Das Freibad ist im Sommer der Ort der Begegnung.“