Oberstenfeld Bargeld und Schmuck gestohlen

Ein unbekannter Täter hat sich am zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Sonntag, 23.50 Uhr, Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße in Oberstenfeld verschafft. Der Täter durchsuchte nach Angaben der Polizei die ganze Wohnung und entwendete neben Schmuck auch Bargeld in fünfstelliger Höhe. Der Wert des Schmucks ist nicht bezifferbar. Der Schaden durch den Aufbruch eines Fensters beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 entgegen.