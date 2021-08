Oberligist SGV Freiberg Der erste Dreier ist eine klare Sache

Freiberg - Das Sturm-Trio Marco Grüttner, Dominik Salz und Marcel Sökler sucht in der Fußball-Oberliga wohl seinesgleichen. Und doch hatten die drei in den ersten drei Saisonspielen zusammen nur ein Tor erzielt, obwohl sie zum Beispiel beim 2:2 in Walldorf in der Vorwoche rund eine Stunde alle drei auf dem Platz waren. „Ich würde trotzdem sagen, dass es mit uns dreien auf dem Platz durchaus funktionieren kann. In Walldorf war das in der ersten Halbzeit sehr gut, nur die Tore haben gefehlt. Wobei wir ja zwei Tore geschossen haben, die aber aberkannt wurden wegen Abseits. Wenn wir die Dinger machen, fragt keiner mehr. Und heute hat jeder von uns dreien ein oder zwei Treffer gemacht“, sagte Sökler nach dem klaren 6:1 (3:0)-Erfolg am Samstag gegen den Tabellenletzten Spfr. Dorfmerkingen.