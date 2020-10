Oberligist SGV Freiberg Aus dem sich andeutenden Kanter- wird plötzlich ein Zittersieg

Doppeltorschütze Yannick Thermann sprach von einem „blauen Auge“, mit dem man davongekommen sei. Aber eben auch solche Spiele müsse man gewinnen. „Wir können am Anfang mehr Tore schießen, tun uns dann schwer. In der zweiten Hälfte haben wir nie richtig den Faden gefunden und hatten unnötige Ballverluste. Klar, dass man nach dem 3:2 zittern muss, aber am Ende ist das egal. Hauptsache wir haben gewonnen.“ Auch für Trainer Sbonias zählte vor allem die Punktausbeute. „Die Mannschaft hat alles gegeben was sie hat. Wir brauchen uns für diesen Sieg nicht zu entschuldigen. Und über alles, was heute nicht so gut war, haben wir noch genug Zeit, zu sprechen.“ Neben der Torausbeute gehe es ihm dabei vor allem darum, dass man „den Gegner nie ins Spiel hätte zurückkommen lassen dürfen“.

SGV Freiberg:

Burkhardt – Rodrigues de Freitas, Celiktas, Hoffmann – Zinram (78. Berisha), Müller (84. Fossi), Ikpide, Mauersberger (66. Ebenhofer), Thermann – Grüttner, Salz (90. Buhovac).