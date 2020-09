Oberligist schlägt Linx Wieder 7:0 – SGV Freiberg weiter in Torlaune

Und der sieht vor, die spielerische Klasse auch konsequent in Zählbares umzumünzen. Was nach dem 1:0-Pausenstand hervorragend funktionierte. Wieder waren zwei Minuten gespielt, da schoss Kapitän Marco Grüttner nach Flanke von Yannick Thermann am langen Pfosten ein. Freiberg schaltete nun keinen Gang zurück, sondern stattdessen in den Vollgas-Modus. Immer wieder wurden Bälle in die Schnittstelle der Linxer Abwehr gespielt. Und vor dem Tor hatten die SGVler meist den Blick für besser postierte Mitspieler. So fiel Treffer um Treffer: Dominik Salz legte nach einem langen Ball uneigennützig quer auf Grüttner, der auf 3:0 erhöhte (63.). Und fünf Minuten später legte Grüttner selbst in guter Position quer auf Thermann, der einschob. Linx, das in der ersten Hälfte zweimal verletzungsbedingt wechseln musste, konnte sich kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Stattdessen brannte es hinten lichterloh: Grüttner steckte durch auf den eingewechselten Neuzugang Mario Ebenhofer – der Österreicher war vor dem Keeper zur Stelle und stellte auf 5:0 (78.). Nur vier Minuten später traf der nächste Joker: Patrick Fossi schoss eine Ablage von Thermann trocken ein. Und mit einem direkt verwandelten, von der Mauer leicht abgefälschten Freistoß aus 22 Metern setzte Volkan Celiktas den umjubelten Schlusspunkt (87.).