Oberliga Württemberg Deutlicher Derby-Sieg für Benninger Ringer

In der Oberliga Württemberg haben die Ringer des RSV Benningen im letzten Heimkampf der Saison einen souveränen Heimsieg gefeiert. Gegen den KSV Neckarweihingen behielt die RSV-Riege um Trainer Jens Barth am Ende verdient mit 21:12 die Oberhand. „Heute hat alles gepasst, die Zuschauer sind noch einmal auf ihre Kosten gekommen“, freute sich RSV-Coach Jens Barth über den Derbysieg. Während die RSV-Riege als Sechster nun 14:16 Punkte auf dem Konto hat und am kommenden Samstag bei der SG Weilimdorf den letzten Saisonkampf bestreitet, stehen die Neckarweihinger mit 0:32 Punkte als Absteiger in die Verbandsliga fest. „Wir verzichten auf die möglichen Relegationskämpfe gegen den SV Fellbach und wollen in der Verbandsliga mit einer verjüngten Mannschaft wieder angreifen“, sagte der KSV-Vorsitzende Eberhard Bez nach dem Kampf.