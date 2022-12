Oberliga Baden-Württemberg Frauen des VfB Stuttgart mit Last-Minute-Sieg zur Herbstmeisterschaft

Beide Trainer zufrieden mit Leistung ihrer Teams

Nach dem Last-Minute-Sieg war die Freude beim Team und allen mitgereisten Fans groß – und auch Trainer Heiko Gerber war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Die Mädels haben vor allem in der zweiten Hälfte ein ordentliches Spiel gemacht. Wir waren spielbestimmend, haben nach hinten eigentlich gar nichts zugelassen und nach vorne zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, die müssen wir eigentlich machen.“ Von daher gehe der Sieg in puncto Chancen schon in Ordnung, obwohl er am Ende durch das Eigentor natürlich glücklich gewesen sei, sagte er. Auch Neckarau hätte ihn verdient gehabt. Der VfB Trainer lobte allerdings auch den TSV Neckarau, der eine gute Mannschaft sei, die mutig versucht habe, hinten raus zu spielen.