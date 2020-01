In Teilen von Auenstein, Ilsfeld, Beilstein, Großbottwar und Oberstenfeld ist es am Sonntagabend um 20.31 Uhr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, war ein Kabelfehler die Ursache. Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna-Netzleitstelle alle Betroffenen um 21.08 Uhr wieder versorgen. Die Reparatur wurde sofort veranlasst.