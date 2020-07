Nutzung des Ufa-Palasts Gesucht: ein Zuhause für zeitgenössische Künste

Platz für was Zeitgenössisches

Sowieso bräuchte es dafür die Unterstützung der Stadt, welche die freie Szene fördert. Zwar gebe es die feste Zusage, dass sie in fünf Jahren eine eigene Spielstätte im Anbau am Theaterhaus nutzen darf, doch laut Ohst wird das in fünf Jahren schon wieder zu klein sein, „auch dort werden wir nicht viel Platz haben, um uns zu entfalten. Und der Ufa-Palast wäre eine schnelle Lösung, weil wir ihn ohne große Umbauarbeiten nutzen könnten.“ Deshalb, so hofft sie, wird die Szene der freien Tänzer und Schauspieler schon bald ein größeres Zuhause haben, um die kulturelle Vielfalt in der Landeshauptstadt attraktiver zu machen.