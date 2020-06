34. Spieltag Champions League verpasst - Leverkusen schaut nach vorn

Die Leverkusener schauen lieber nach vorne, zu ihrem ersten Pokalfinale seit elf Jahren. "Die Bayern sind auf jeden Fall Favorit. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir es ihnen schwermachen können", sagte Kevin Volland, am Samstag der einzige Torschütze (2.). Und auch Sven Bender forderte "Schärfe: Das ist ein Spiel, da müssen wir alles geben. Wenn wir gewinnen, haben wir einen Titel."

Die Mainzer beenden die Spielzeit derweil auf Rang 13 und gehen in ihre zwölfte Bundesliga-Saison in Folge. Das sei, so teilten sie nach dem geschafften Klassenerhalt in der Vorwoche ironisch mit, "weltklasse" und offenbar mehr wert als acht Meistertitel in Folge. Ganz zufrieden sind in Mainz aber nicht alle. Danny Latza monierte, die Mannschaft habe sich die gesamte Saison nicht richtig gefunden. Das dürfe er als Kapitän durchaus sagen, versicherte Trainer Achim Beierlorzer und erklärte: "Wir müssen es schaffen, nächstes Jahr über die gesamte Saison so aufzutreten wie in den letzten Spielen."

