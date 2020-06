Nursery Cryme begeistert Der Lemberg bebt erstmals wieder

Diese Ära lebte nun also wieder auf. Und wie. Mit all den Songs, die nicht durch markante Refrains geprägt sind, sondern in denen sich immer wieder neue Stimmungen aufbauen. In denen der Sänger auch mal minutenlang schweigt, während, begleitet von Bass und Schlagzeug, das Piano und die Gitarre nach und nach mit ausgiebigen Soli die Hauptrolle übernehmen. Die melodischen Piano-Klänge spielte Donovan Aston dabei derart mitreißend, als packe er in seinen Auftritt alle Energie, die sich so in den vergangenen Wochen und Monaten angestaut haben dürfte und die jetzt beim ersten Auftritt endlich raus darf. Ralf Zangerle hatte sich gleich vier Gitarren zurechtgelegt, auf denen er sich als ein Meister seines Fachs erwies. Und Sänger Stefan Möhnen brachte die perfekte Stimmfarbe für die Genesis-Songs mit, stimmte außerdem, wie einst Peter Gabriel, mit der Querflöte ein – und unterhielt das Publikum in den Pausen zwischendrin unter anderem mit Anekdoten aus seinem Lehreralltag. So habe zu Beginn der Corona-Zeit der Online-Videochat aus 16 von 18 Schülern bestanden. Als das Ministerium bekannt gab, dass Online-Unterricht nicht bewertet werden darf, seien es noch drei gewesen.