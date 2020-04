Nur noch wenige Fahrten in Marbach & Bottwartal Taxi-Fahrer klagen über massive Verluste

Zu den Branchen, die die Corona-Pandemie in Marbach und im Bottwartal, schwer treffen, gehört auch die des Taxigewerbes. „Bei mir ist der Umsatz um mehr als 50 Prozent eingebrochen“, erzählt beispielsweise Jörn-Götz Dahlke vom gleichnamigen Taxi-Service aus Marbach. Seine drei Aushilfen habe er in den Urlaub geschickt, seine fünf Festangestellten würden nur noch in Teilzeit zu 50 Prozent arbeiten. Für sie habe er Kurzarbeitergeld beantragt. „Ich kenne Kollegen, die kämpfen ums Überleben, die wollen teilweise auf die staatlichen Hilfen zurückgreifen“, berichtet Dahlke weiter.