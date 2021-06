Null Prozent EZB-Politik der "ruhigen Hand": Geldschleusen weit geöffnet

"Jede Diskussion über einen Ausstieg aus dem Notkaufprogramm PEPP wäre verfrüht", betonte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag in Frankfurt. Die Notenbank ändert nicht ein Jota an ihren milliardenschweren Anleihenkäufen, die die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abmildern sollen. Auch das Zinstief im Euroraum hält an.