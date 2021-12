Null-Covid-Strategie China steckt in einer Lockdown-Schleife

Peking - Der Covid-Aktionismus der chinesischen Behörden kennt keine Grenzen: Während in der Provinzhauptstadt Xian sämtliche Privatfahrzeuge verbannt wurden, kurven nur mehr massive Tanklaster durch die gespenstisch leeren Straßen. Sie versprühen riesige Mengen an Desinfektionsmittel in den abendlichen Himmel, das aufgewirbelte Spray ähnelt dem Anblick dessen, was Schneekanonen versprühen. Das gesamte Stadtgebiet soll mit einer Schutzschicht gegen das Virus überzogen werden.