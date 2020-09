Nützliches Navigationssystem Was können die Navi-Funktionen von Google Maps?

Auch die Benutzeroberfläche von Google Maps passt sich Android Auto an. Auf einem Homescreen finden sich große und damit gut erreichbare Buttons für Anrufe, Nachrichten und Musik-Apps wie Spotify oder Youtube Music. Um letztere zu nutzen, muss man den Dienst seiner Wahl mit Google Maps verknüpfen, was die Maps-App automatisch vorschlägt. Danach können Musik, Hörbücher oder Podcasts während der Navigation gesteuert werden, ohne dass man die App dazu verlassen muss. Dafür wird ein Button direkt auf der Karte angezeigt. Die Wiedergabe lässt sich aber auch per Sprachbefehl steuern. So genügt ein Kommando wie „Ok Google, nächster Song“ oder „Ok Google, Rolling Stones“, um die dazu passende Aktion ausführen zu lassen.