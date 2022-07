NRW Zu voll: Auftritt von Band Kasalla abgebrochen

Das nach Angaben des Veranstalters europaweit größte Elekronik-Musik-Festival "Parookaville" auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens nahe der niederländischen Grenze begann am Donnerstag. Bis zum Ende des Festivals am (heutigen) Sonntag, dem 12. Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg mit 21 Todesopfern, erwarteten die Organisatoren insgesamt rund 225 000 Besucher an den vier Tagen. Auf mehr als zehn Bühnen traten rund 300 Künstlerinnen und Künstler auf.