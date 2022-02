NRW Wenn das Eigenheim unter einer maroden A45-Brücke steht

Ersan Acar zufolge will sich nun die Autobahn GmbH erneut mit ihm zusammensetzen und einen Gutachter beauftragen, den Wert seines Eigentums zu schätzen, um einen Kaufpreis festzulegen. Er befürchtet, dass dabei nicht das rauskomme, was angemessen und nötig sei, um mit seiner Familie ohne eine Verschlechterung neu in Lüdenscheid Wurzeln schlagen zu können. "Die Brücke muss neu gebaut werden. Das ist klar und da will ich mich nicht querstellen. Es geht mir auch nicht ums Geld. Aber ich hatte so viele Träume und Ziele."

Ein Sprecher der Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH unterstreicht: "Es ist nicht gesagt, dass er sein Haus räumen muss." Man habe Acar alle Optionen von "vorübergehender Inanspruchnahme" seines Grundstücks bis hin zum Kauf seines Hauses und Grundstücks dargelegt - und werde erneut mit ihm sprechen. Man gehe auf alle Anwohner und Gewerbetreibenden im unmittelbaren Brückenbereich zu. Allerdings wird die Bauzeit nach bisherigem Ziel der Autobahn GmbH mindestens fünf Jahre dauern. Es sei verständlich, wenn die Familie nicht so lange an einer Großbaustelle leben wolle, sagt Sprecher Bernd Löchter.

Gibt es ein Ersatzhaus?

Ersan Acar betont hingegen, man habe ihm gegenüber bisher nur von Erwerb gesprochen, aber keine Alternativen genannt. Er sei nicht bereit, den hart erarbeiteten Lebens- und Wohnstandard seiner Drei-Generationen-Familie zu opfern, sagt der Familienvater. "Wenn man uns ein gleichwertiges Dreifamilienhaus mit einem Garten in Lüdenscheid bereitstellt, bin ich dabei." Das werde aber wohl extrem schwierig. Zuvor hatten auch andere Medien wie die "Westfalenpost" über den Fall berichtet.

Die Niederlassungsleiterin der Autobahn GmbH für Westfalen hatte vor gut einer Woche berichtet, es würden bereits mit den Anwohnern Grunderwerbsverhandlungen geführt. Diese Gespräche über Kauf oder zeitweise Nutzung verliefen bislang "sehr gut". Zugleich verwies Elfriede Sauerwein-Braksiek auf unter der Brücke siedelnde Wanderfalken und Fledermäuse, für die man Ersatzquartiere schaffen werde.

Ersan Acar hofft, dass ihm und seiner Familie mindestens genauso viel Bedeutung zugemessen wird wie diesen Tierarten. "Ich erwarte Empathie. Und dass berücksichtigt wird, wie heftig wir getroffen sind."