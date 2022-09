NRW "taz" berichtet über Rassismus bei Johannitern und Maltesern

Sowohl von den Johannitern als auch von den Maltesern war am Freitagabend und am Samstagmorgen zunächst keine konkrete Antwort zu den Vorwürfen zu erhalten. Zu der "taz" sagte eine Sprecherin der Johanniter, es habe im Sommer 2020 erkennbar Fehlentwicklungen und Fehlverhalten in der Rettungswache gegeben. Es werde eine "engagierte Untersuchung" geben. Der Landesverband der Malteser in NRW teilte der "taz" demnach mit, dass man den Vorwürfen "selbstverständlich unverzüglich" nachgehe. "Wir verurteilen so ein menschenverachtendes Verhalten, generell und insbesondere in unseren eigenen Reihen", sagte ein Sprecher.