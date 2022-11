NRW Nach Befreiung: Familie darf Achtjährige nicht besuchen

"Ich bin geschockt, ich habe selber zwei Kinder", sagte eine junge Mutter am Dienstag wenige Meter vom mutmaßlichen Tatort entfernt. "Das ist schon heftig, man hört das ja nur im Fernsehen oder in Filmen. Und dann passiert es hier in Attendorn, ausgerechnet." Ein Attendorner sagte: "Man macht sich schon Gedanken, wie das über so lange Zeit nicht entdeckt werden konnte."

Eine Frage, die auch den Bürgermeister von Attendorn, Christian Pospischil, umtreibt. In der Stadt habe anfangs Entsetzen geherrscht, die Betroffenheit sei noch immer groß. Auch er frage sich: "Ist das niemandem aufgefallen?" Er gab aber zu Bedenken, dass letztendlich Hinweise zur Befreiung geführt hätten. "Insofern glaube ich schon, dass da in gewissem Maße die soziale Kontrolle funktioniert hat." Die Familie habe in dem Ort "nicht besonders zurückgezogen, aber auch nicht besonders prominent" gelebt.

Hat das Jugendamt versagt?

Seit Oktober 2020 seien einzelne anonyme Meldungen - per Brief und einmal telefonisch - eingegangen, wonach sich die Mutter in dem Haus aufhalte, sagte Michael Färber vom Jugendamt. Die Frau hatte sich im Sommer 2015 aus Attendorn abgemeldet und für sie und ihre Tochter einen neuen Wohnort in Italien angegeben. Laut Jugendamt konnten Vorwürfe einer möglichen Kindeswohlgefährdung anhand der Hinweise aber nicht konkretisiert werden. Entscheidend aktiv wurden die Behörden erst nach einem Hinweis eines Ehepaars vom Juli 2022.

Um eine Überprüfung des Vorgehens des Jugendamts komme man nicht umhin, sagte Oberstaatsanwalt von Grotthuss. Es könne in Richtung Körperverletzung durch Unterlassen gehen. Attendorns Bürgermeister Pospischil sagte, manche müssten sicher ihre eigene Rolle hinterfragen. Es dürften aber keine konkreten Vorwürfe erhoben werden, bevor nicht alles hinterleuchtet sei, mahnte er.

"Man kann nur hoffen, dass das Kind in irgendeiner Weise wieder einholen kann, was es verpasst hat", sagte ein Attendorner am Dienstag. Michael Färber vom Jugendamt betonte, das Kind sei jetzt in guten Händen. Es sei bei einer Pflegefamilie untergebracht, werde psychologisch betreut. Man habe großes Interesse, das Kind jetzt zu schützen - auch vor der Öffentlichkeit, sagte Färber.