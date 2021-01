Notrufsystem sei Dank Gestohlenes Auto meldet sich aus dem Main

Offenbach - Ein im Main versenktes gestohlenes Auto hat sich per Notrufsystem „gemeldet“ - und konnte so gefunden werden. Der hochwertige Wagen sei am Mittwochabend wohl in Hasselroth (Hessen) gestohlen worden, teilte die Polizei in Offenbach am Donnerstag mit. Mit einem Kran auf einem Spezialschiff wurde er am Donnerstag geborgen.