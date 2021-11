Notlage in Osteuropa Belarus bietet der EU einen Kompromiss an

Moskau - Belarus bietet der Europäische Union angesichts der Notlage der Migranten an der Grenze zu Polen und den baltischen Staaten einen Kompromiss an. Minsk sei bereit, 5000 von ihnen in ihrer Heimatländer zurückzuschicken, sollte die EU ihrerseits 2000 Migrantinnen und Migranten aufnehmen, zitierte die Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag eine Sprecherin von Präsident Alexander Lukaschenko. Dieser habe den Vorschlag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprochen.