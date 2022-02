Notfall Rauchwolke über München - Brand in Lagerhalle

Das sei etwas kompliziert: "Es wird sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen", sagte der Sprecher. Menschen seien nicht in Gefahr und auch nicht verletzt worden. Eine Person sei kurz durchgecheckt worden, habe aber nicht behandelt werden müssen. Was in der Halle gelagert wird, konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht sagen. Von Gefahrgut sei aber nichts bekannt.