Notfall Fähre treibt nach Brand auf schwedische Küste zu

Auf dem Autodeck der Passagierfähre war am Nachmittag ein Brand in einem Kühlcontainer entstanden. Die Besatzung hatte das Feuer aber löschen können. Meldungen über Verletzte gab es nicht. Für den Fall einer Evakuierung waren Lotsenboote und Helikopter in Richtung der Fähre geschickt worden. Auch ein Frachtschiff und eine andere Passagierfähre hatten auf den Notruf reagiert.