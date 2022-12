Notfälle Indonesischer Vulkan Semeru bricht am Jahrestag erneut aus

Indonesien liegt - wie zum Beispiel auch Japan und die Philippinen - auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Mit Vulkanausbrüchen und Erdbeben muss die Bevölkerung in dem Gebiet in ihrem Alltag leben. Längst nicht immer ist es möglich, rechtzeitig vor eintretenden Katastrophen zu warnen und die Einwohner in Sicherheit zu bringen.

Erst vor rund zwei Wochen kamen mehr als 300 Menschen auf Java ums Leben, als die Erde direkt unter der Insel bebte und zahlreiche Häuser zum Einsturz brachte. Beben im Meer können zudem einen Tsunami auslösen, der innerhalb weniger Minuten auf die umliegenden Küsten trifft. Die bislang größte Tsunami-Katastrophe ereignete sich im Dezember 2004 nach einem Seebeben der Stärke 9 vor Javas Nachbarinsel Sumatra, als Riesenwellen die Küsten in der gesamten Region im Indischen Ozean trafen. Insgesamt rund 230.000 Menschen starben.