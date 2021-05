Notbetreuung in Steinheim Ganz neue Spielregeln

Sorge um gewisse Kinder

„Besonders tut uns in der Seele weh, dass die meisten unserer Schützlinge zuhause bleiben müssen, obwohl sie den Kindergarten vom zwischenmenschlichen Kontakt her so dringend bräuchten. Ich denke da insbesondere auch an unsere Migrantenkinder, allein schon wegen der Sprache“, führt die Leiterin aus. Manche Kinder hatten offensichtlich besonderes Pech: frisch in der Eingewöhnungsphase, mussten sie kurz darauf wieder zuhause bleiben: „Nach dem Lockdown kommen sie dann zum zweiten Mal in diese für sie schwierige Phase, sich erneut eingewöhnen zu müssen. Aber wir haben auch Kinder erlebt, die vorher Probleme hatten, nach der Pause aber gereift gerne in den Kindergarten gehen, weil sie gespürt haben, wie sehr sie ihre Freunde vermissen.“