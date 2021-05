Notbetreuung für Schüler aus sozial schwachen Familien Soziale Schere

Oberstenfeld - Viele Jugendhäuser sind geschlossen – was machen nun die Sozialarbeiter? Diese Frage ist berechtigt und stellt sich nicht nur in Oberstenfeld. Natürlich sind die Mitarbeiter weiter tätig, und haben mit der Einzelberatung von Jugendlichen auch viel zu tun. Eine ruhige Kugel schieben sie also bestimmt nicht. Dennoch ergeben sich durch das zurückgefahrene Programm der Jugendhäuser neue Spielräume. In Oberstenfeld hat das dazu geführt, dass die Grundschule mit ihrer Schulsozialarbeit um Hilfe bittet. Es gibt dort Kinder, die beim Homeschooling den Anschluss verlieren – gut, dass die Gemeinde das Problem ernst nimmt und die Kräfte neu bündeln will.