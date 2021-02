Not Your Muse Celeste: Musikalisches Zuhause für die Seele

Das Trennungsschmerz-Stück "Strange" etwa, für das die Sängerin den Brit Award als beste Nachwuchskünstlerin erhielt, klingt eher entrückt als zugänglich. Dafür bekommt die geschundene Seele hier ein musikalisches Zuhause - und diesem Reiz kann man sich kaum entziehen. Selbst Elton John soll die Musikerin schon als Fan gewonnen haben.

Das wohl spannendste Lied der Platte ist das märchenhaft anmutende "A Little Love", bei dem Celeste ihre stimmlichen Facetten mit Genuss ausspielt. Man hört dem Sound an, wie die Welt geradezu verzaubert wird, wie sich der Dezember, so singt Celeste, in Juni verwandelt.

Zugegeben, nicht jeder Song des Erstlingswerks der Britin ist ein Hit geworden. Celeste haucht aber jedem einzelnen ein Gefühl roher Lebendigkeit ein - und lässt damit Großes für die Zukunft erwarten.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-173008/3