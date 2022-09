Nordumgehung von Benningen Der Verkehr kann endlich rollen

Bürger und Unternehmen haben an einem Strang gezogen

„Wir sind am Ziel“ – in vier Worten fasst Warthon rund drei Jahrzehnte Hoffen und Bangen, Planen und Bauen zusammen. „Das ist seit dem 18. Dezember 1879 das erste große Straßen- und Brückenprojekt in Benningen. Damals wurde das Bahnviadukt für die Bahnstrecke von Backnang nach Bietigheim über den Neckar fertig“, sagte Warthon in seinem ausführlichen Rückblick, in dem er an die einzelnen Planungs- und Bauabschnitte erinnerte.