Nordseeinsel "Juist married" - 250. Strandhochzeit auf Juist

Auch auf anderen Nordseeinseln kann am Strand geheiratet werden, etwa auf Baltrum oder Norderney. Auf anderen Inseln gebe es aber stets einen Badekarren, einen Rettungsturm oder einen Pavillon als Trauort, sagte Steinkrauß. Für die Trauung am Strand von Juist brauche er dagegen nur einen Handkarren, mit dem er einen Tisch und Deko transportiere. "Das lässt sich in fünf Minuten schnell aufbauen." Allerdings ist deswegen auch immer passendes Wetter nötig: Trocken sollte es sein und nicht zu windig. "Das macht es dann immer spannend für die Paare", sagte Steinkrauß. Für Trauungen am Strand müssten sowohl Paare als auch Standesbeamte flexibel sein.