Nordrhein-Westfalen Stichverletzungen an Schule: zwei Schüler außer Lebensgefahr

Beide seien operiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Olpe. "Es sieht derzeit so aus, dass die zwei Schüler außer Lebensgefahr sind". Gestern Nachmittag waren an einer Gesamtschule in Finnentrop drei Schüler durch Stiche verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Tatverdächtig sind nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Schüler. Die Hintergründe sind unklar.