Nordrhein-Westfalen Nach fast 50 Jahren muss die Igel-Retterin aufhören

"Igel-Helferin" ist eine Bezeichnung, mit der sie leben kann. Als solche hat sie es unter Tierfreunden zu bundesweiter Bekanntheit gebracht. "Das geht von Schleswig-Holstein bis zum Bodensee", sagt sie nicht ohne Stolz. "Gestern kam noch ein Anruf aus Straubing." Ihre Fachkenntnisse hat sie sich in 49-jähriger Arbeit angeeignet. So lange päppelt sie schon Igel auf. Einmal waren es 435 in einem einzigen Jahr. Das macht hochgerechnet auf ein halbes Jahrhundert x-Tausende. Jetzt allerdings soll Schluss sein. Die Igel, die sie derzeit noch im Keller ihres Hauses in Pulheim bei Köln hat, sollen die letzten sein.