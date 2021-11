Nordrhein-Westfalen Männer sollen mit Rohr auf Kleinkind eingeschlagen und Mutter beraubt haben

Unna - Zwei Männer sollen im nordrhein-westfälischen Kamen mit einem Rohr auf ein Kleinkind in einem Kinderwagen eingeschlagen und dessen Mutter beraubt haben. Die 26-Jährige sei am Montag mit ihrem 18 Monate alten Sohn im Wagen eine Straße entlang gegangen, als ein weißer Wagen von hinten an sie herangefahren sei, teilte die Polizei in Unna am Dienstag mit. Während der Fahrer sitzen geblieben sei, seien zwei Männer aus dem Fahrzeug gestiegen.