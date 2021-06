Nordafrika Parlamentswahl in Algerien: Viele wählen Boykott

"Der Präsident ist nur eine symbolische Figur, die macht, was das Militär will", sagt Politikprofessor Ouaissa. "Das Volk will, dass sich das Militär aus der Politik zurückzieht. Das ist das A und O der Proteste." Die UN und Amnesty International haben willkürliche Verhaftungen bei den Protesten kritisiert. Mehr als 200 Menschen sind in Haft. Einigen drohen der UN zufolge lange Gefängnisstrafen. Kurz vor Beginn der Wahl ließen die Behörden am Samstag mehrere inhaftierte Aktivisten und Journalisten frei, wie ein Verteidiger mitteilte. Sie waren am Donnerstag festgenommen worden.

In den 1990er Jahren herrschte in dem nordafrikanischen Land ein Bürgerkrieg, in dem sich Regierung und Islamisten bekämpften. In der als "schwarzes Jahrzehnt" bezeichneten Zeit starben je nach Schätzungen zwischen 60.000 und 150.000 Menschen. Heute gilt Algerien in der Region als relativ stabil.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-966803/2