Norah Jones: Pick me up off the Floor Lieder aus dem Leben eines Stehaufmädchens

Der Ton der Lieder ist dunkler geworden

Allerdings ist den Liedern etwas die Leichtigkeit abhanden gekommen, der Ton ist dunkler geworden. Etwa wenn Jones in„How I weep“ zum Seufzen der Streicher darüber klagt, dass sie ständig umherrenne, ohne zu wissen, wohin sie wolle. Wenn der Blues „Flame Twin“ immer wieder raffiniert zwischen Moll und Dur wechselt. Wenn das wunderbar mit Bläsern verzierte „Say no more“ über Synkopen stolpert. Oder wenn Norah Jones in „Hurts to be alone“ einmal mehr aus ihrem Leben berichtet: „I tried to be somebody else / Or find new Ways to be myself.“ Ich habe versucht, jemand anderes zu sein, oder neue Wege zu finden, ich selbst zu sein: Schöner kann man Norah Jones’ künstlerische Entwicklung kaum zusammenfassen.