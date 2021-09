Nora Tschirner im Tatort Offenbar keine Rückkehr als Weimar-Kommissarin

Der verantwortliche Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) reagierte am Donnerstag auf das Interview: „Wie bereits Anfang des Jahres kommuniziert, haben wir aus verschiedenen Gründen im Jahr 2021 keinen „Tatort“ Weimar in der Herstellung. Wie es ab dem Jahr 2022 weitergeht, dazu sind wir in Gesprächen. Aber den Fans versprechen wir: Es wird auch in Zukunft einen MDR-Krimi aus Thüringen geben.“