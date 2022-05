Nopper, Bayaz, Özdemir und mehr Stuttgarter Promis gratulieren dem VfB zum Klassenerhalt

In Stuttgart purzelten am Samstag kollektiv Steine von den Herzen. Der VfB hat mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln in der Mercedes-Benz-Arena den Klassenerhalt am letzten Bundesligaspieltag gesichert und ist damit knapp der Relegation entronnen. Danach gab es kein Halten mehr.