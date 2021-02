Filmpreise "Mank" Favorit bei Golden Globes - Helena Zengel nominiert

Jubel auch in Deutschland: die zwölfjährige Helena Zengel hat Aussicht auf einen Globe. Die Schülerin spielt in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks. In der Sparte "Beste Nebendarstellerin trifft Zengel unter anderem auf Amanda Seyfried ("Mank") und Olivia Colman ("The Father").