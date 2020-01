Amtsenthebungsverfahren Impeachment: Senatoren setzen Befragungen fort

Der Senat nimmt beim Impeachment-Verfahren die Rolle eines Gerichts ein. Nach der Befragung dürften die Senatoren am Freitag darüber abstimmen, ob in dem Verfahren neue Zeugen und Beweise zugelassen werden sollen. Die Demokraten sehen sich durch neue Vorwürfe in der Ukraine-Affäre gegen Trump in ihrer Forderung nach neuen Zeugen bestärkt und wollen unter anderem Trumps geschassten Nationalen Sicherheitsberater John Bolton befragen.